Ли Нак Ён: Диалог между КНДР и США возобновится

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Юг и Север готовятся к третьему в нынешнем году межкорейскому саммиту, который может дать толчок возобновлению прямого диалога между КНДР и США. Об этом заявил 10 сентября во Владивостоке премьер-министр РК Ли Нак Ён, прибывший туда для участия в четвёртом Восточном экономическом форуме. Он подчеркнул, что Сеул последовательно прилагал усилия для создания атмосферы мира и безъядерного режима на Корейском полуострове и будет работать в этом направлении и дальше. Коснувшись отношений между РК и Россией, Ли Нак Ён указал, что с каждым днём сотрудничество двух стран расширяется.