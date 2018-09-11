В первой декаде сентября объём экспорта РК вырос на 13,8%

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В период с 1 по 10 сентября объём экспорта вырос на 13,8% в годовом исчислении, составив 14 млрд долларов. Об этом сообщили 11 сентября в Таможенном управлении. Накопленный объём с января по август уже достиг рекордной отметки в 399 млрд 800 млн долларов. В первой декаде сентября экспорт полупроводников вырос на 37,8%, нефтепродуктов - на 41,1%, автомобилей - на 23,5%. Между тем, зафиксировано сокращение экспорта беспроводных средств связи на 32,8% и морских судов на 30,4%. Импорт, между тем, вырос на 12,3% до 13 млрд 600 м лн долларов. Профицит торгового баланса составил 383 млн долларов.