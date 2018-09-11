Сбор налогов вырос на 19 млрд долларов

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В период с января по июль этого года объём собранных в РК налогов вырос на 21,5 трлн вон или примерно на 19 млрд долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном докладе министерства планирования и финансов, представленном 11 сентября. За семь месяцев года собрано налогов на сумму 190,2 трлн вон или примерно 168,4 млрд долларов. Коэффициент собираемости налогов, указывающий долю уже поступивших в бюджет налогов в общем объёме, запланированном на этот год, составил 70,9%, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Консолидированный бюджетный баланс, рассчитываемый из вычета суммы расходов из доходной части, зафиксировал профицит в 11,2 млрд долларов. По состоянию на конец июля задолженность центрального правительства РК составила 601,7 млрд долларов.