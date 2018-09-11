13 сентября военные представители Юга и Севера проведут рабочую встречу

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13 сентября в пограничном пункте Пханмунчжом состоится рабочая встреча военных представителей Юга и Севера. Предполагается, что стороны обсудят вопросы, касающиеся военной сферы, которые войдут в повестку предстоящего межкорейского саммита. Южнокорейскую делегацию возглавит глава департамента по вопросам КНДР минобороны полковник Чо Ён Гын, который в июне уже принимал участие в подобных рабочих переговорах. Сообщается, что на этот раз будут затронуты такие вопросы, как совместные раскопки останков погибших во время Корейской войны на территории демилитаризованной зоны, демонтаж сторожевых постов в тестовом режиме, демилитаризация совместной зоны безопасности (JSA) и другие.