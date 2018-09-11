РК пытается увеличить экспорт косметики в США

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Министерство промышленности, торговли и энергетики РК и Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) в сентябре проведут в Нью-Йорке и Орландо консультации по вопросу экспорта южнокорейской косметики в США. Эти меры направлены на поддержку выхода профильных малых и средних компаний РК на американский рынок. В последние годы благодаря активной популяризации корейской культурной волны Халлю экспорт отечественной косметики вырос с 1 млрд 200 млн долларов в 2013 году до 4,5 млрд долларов в прошлом году. Проблема в том, что в этом объёме на Китай, в том числе Гонконг, приходится 63,7%. Ещё 11% - это страны АСЕАН. Поэтому правительство РК принимает меры по расширению рынков сбыта. По имеющимся данным, американский рынок косметики, являющийся крупнейшим в мире, по состоянию на 2017 год составлял 86 млрд долларов. Доля РК составила 5,5%. Это пятое место. При этом сумма поставок в США выросла на 28% в годовом исчислении, составив 450 млн долларов.