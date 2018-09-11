KDI: Экспорт сглаживает риски южнокорейской экономики

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В последнее время на фоне снижения инвестиционной активности на внутреннем южнокорейском рынке наблюдается снижение потребительского спроса, а также ухудшение ситуации на рынке труда. Однако рост экспорта сохраняется. Об этом говорится в сентябрьском докладе Корейского института развития (KDI). Так, указывается, что в июле инвестиции в производственные мощности сократились на 10,4%. На рынке труда зафиксирован незначительный рост количества трудоустроившихся в 5 тыс. человек. Между тем, в июне аналогичная отметка превышала 100 тыс. человек. Ситуацию спасает продолжающийся рост экспорта. В августе показатель составил 8,7%. Большой вклад в это внесли такие категории товаров, как полупроводники, нефтепродукты и продукция сталелитейной отрасли.