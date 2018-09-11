Правительство РК продолжает поддерживать инновации

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В октябре правительство РК создаст в 14 городах и провинциях государственные инновационные кластеры, призванные активизировать местное развитие. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, соответствующие поправки в специальный закон о сбалансированном развитии страны, вступят в силу с 21 сентября. Поправки описывают правила и критерии создания таких кластеров, в том числе, определяют рамки предоставляемых льгот. Проект предусматривает обеспечение прочных связей между инновационными городами, промышленными районами, особыми научными районами, университетами, а затем привлечение сюда компаний. Такие предприятия смогут получить различные льготы, в числе которых финансовая поддержка, налоговые послабления, особые условия работы и поддержка инновационных проектов.