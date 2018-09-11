В Сеуле состоялся форум РК – Центральная и Южная Америка

11 сентября Корейская ассоциация внешней торговли провела в Сеуле 22-й бизнес форум РК – Центральная и Южная Америка. Поддержку в подготовке мероприятия оказали Ассоциация РК, Центральной и Южной Америки, Корейский институт международной экономической политики (KIEP), Корейская ассоциация международных подрядчиков. Участники форума обсудили политическую и экономическую ситуацию в странах Латинской Америки. В повестку также вошёл вопрос о возможностях выхода на местные рынки, появившиеся в рамках Тихоокеанского союза, продвигаемого южнокорейским правительством, а также объединения РК и Mercosur. На форуме также проводились консультации относительно молодых специалистов и компаний, желающих работать в Латинской Америке. Президент ассоциации РК, Центральной и Южной Америки Син Сын Чхоль заявил, что настоящий момент, когда в этих странах происходит смена политической власти, является наиболее подходящим для знакомства с ними и расширения сотрудничества.