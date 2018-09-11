Представители РК и Франции обсудят ситуацию вокруг КНДР

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12 сентября в Париже состоится третья встреча представителей РК и Франции на высоком уровне по вопросам денуклеаризации КНДР. Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и политдиректор МИД Франции Николя де Ривьер обменяются оценками нынешней ситуации в преддверие межкорейского саммита. Кроме того, они обсудят план сотрудничества РК и Франции в деле налаживания мира и реализации денуклеаризации на Корейском полуострове. Первые две встречи проводились в январе и декабре прошлого года.