В Сеуле состоялась встреча президентов РК и Индонезии

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В понедельник в Сеуле состоялось встреча президентов РК и Индонезии – Мун Чжэ Ина и Джоко Видодо. Главы двух дружественных стран обсудили вопросы укрепления сотрудничества в различных сферах, договорились активизировать обмены на высоком уровне и наращивать взаимодействие с целью совместного процветания. Объём двусторонней торговли решено увеличить к 2022 году до 30 млрд долларов. В присутствии Мун Чжэ Ина и Джоко Видодо было подписано шесть меморандумов, включающих тему иммиграционного контроля, обмена соответствующей информацией, создания совместного комитета экономического сотрудничества и многое другое. Ряд меморандумов подписаны на двустороннем форуме с участием деловых кругов.