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Сильнейший зной минувшим летом и проливные дожди - это последствия климатических изменений. В частности, речь идёт о глобальном потеплении. Учёные полагают, что при сохранении такой тенденции уже к 2040 году средняя температура на земле поднимется на 1,5 градуса, что является точкой невозврата. В Гренландии впервые начал таять самый старый и, как считали учёные, наиболее устойчивый к перепадам температур, ледник. Средняя температура Земли уже выросла на 1 градус по сравнению с тем, что было до индустриализации. Каждые 10 лет показатель растёт на 0,2 градуса. Учёные предсказывают, что если рост превысит 1,5 градуса, то количество жарких дней вырастет вдвое, а повышение уровня моря может привести к затоплению ряда прибрежных стран. РК, наряду с Индией, вошла в список стран, в которых можно ожидать резкое увеличение ущерба от наводнений. В октябре в Инчхоне состоится Общий съезд межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), в которую входят представители 195 стран. Ожидается, что в ходе мероприятия будет представлен доклад с предупреждением о приближении отметки роста температуры в 1,5 градуса.