Госдепартамент США: Поездка Майкла Помпео в Пхеньян не планируется

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В настоящий момент у Вашингтона нет планов возобновления рабочих поездок в Пхеньян госсекретаря Майкла Помпео. Об этом сообщила на брифинге 11 сентября представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее КНДР и США прекратили прямой диалог. В частности, Дональд Трамп отменил поездку Майкла Помпео в Пхеньян по причине недостаточных успехов в проведении денуклеаризации. Позднее северокорейский лидер Ким Чон Ын на встрече с делегацией спецпредставителя РК выразил готовность завершить денуклеаризацию до истечения первого президентского срока Дональда Трампа. После того, как возобновилась переписка глав двух стран, появилась возможность проведения второго двустороннего саммита. Поэтому существует вероятность поездки Помпео в Пхеньян.