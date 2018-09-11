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11 сентября в Ханое состоялась встреча глав МИД РК и Японии. Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили вопросы сотрудничества в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства напомнила, что в тот же день во Владивостоке премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился с главой японского правительства Синдзо Абэ. Она высоко оценила тот факт, что стороны поддерживают тесный диалог. Таро Коно поблагодарил южнокорейского президента Мун Чжэ Ина за недавнее упоминание в своей речи об отношениях РК и Японии, устремлённых в будущее. Он также выразил надежду на то, что Мун Чжэ Ин посетит Токио. Кан Гён Хва выразила соболезнования японскому народу в связи с жертвами и ущербом, к которым привели сильнейший тайфун и землетрясение. Между тем, в МИД РК сообщили, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по проблеме жертв сексуального рабства в японской армии во время Корейской войны.