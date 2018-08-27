Пункт оперативной связи Юга и Севера откроется 14 сентября

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Совместный пункт оперативной связи Юга и Севера может открыться 14 сентября. Об этом сообщил во вторник в ходе встречи с журналистами представитель министерства по делам воссоединения. По его словам, в настоящий момент стороны ведут плановую подготовку к мероприятию. Указывается, что в открытии примут участие от 50 до 100 южнокорейских представителей. Как сообщил представитель МИД РК Но Гю Док, встреча спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна с представителями южнокорейского правительства внесла вклад в укрепление понимания Вашингтона относительно позиции Сеула по планам открытия пункта связи.