В Сеуле открылся международный форум по вопросам безопасности

В среду в Сеуле открылся седьмой по счёту ежегодный международный форум по вопросам безопасности «Сеульский оборонный диалог» на уровне заместителей министров обороны, который продлится в течение трёх дней. В мероприятии участвуют 250 представителей 49 стран и четырёх международных организаций, в том числе, ООН и ОБСЕ. В рамках основной темы мероприятия «Устойчивый мир: от конфликтов к сотрудничеству» его участники обсуждают вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, безопасности на море, кибербезопасности, укрепления доверия в регионах, предотвращения экстремизма, помощи в случае стихийных бедствий. В первый день работы мероприятия состоялись две сессии рабочей группы по вопросам кибербезопасности. Пленарное заседание форума состоится в четверг. На нём выступят начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и министр обороны Сон Ён Му.