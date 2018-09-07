Президент РК Мун Чжэ Ин призвал глав КНДР и США к активным действиям по денуклеаризации

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал лидера КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа начать активные действия по реализации ранее достигнутой договорённости о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В ходе встречи с новым спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном южнокорейский президент отметил, что в связи с улучшением условий для возобновления диалога КНДР и США необходимо пользоваться моментом, достигнув успеха в переговорах по денуклеаризации. Президент заявил о необходимости проработать реальный характер межкорейских отношений. Он отметил наличие стремления к развитию экономического партнёрства Юга и Севера, сглаживая военную напряжённость.