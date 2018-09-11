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В Корее

Праздничный стол на Чхусок может обойтись корейцам в 170 долларов

Write: 2018-09-12 12:06:58Update: 2018-09-12 12:17:08

Праздничный стол на Чхусок может обойтись корейцам в 170 долларов

Photo : YONHAP News

На подготовку праздничного стола по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок корейцы потратят в среднем 171 доллар. Об этом сообщила в среду Корпорация по распространению  сельскохозяйственной и морской продукции. Данный показатель на 3,9% выше прошлогоднего. Такой результат получен по итогам анализа стоимости 36 наименований продуктов, наиболее востребованных в праздник, на традиционных рынках и в крупных супермаркетах. При этом закупка продуктов исключительно на традиционных рынках обойдётся потребителю на 13% дешевле, чем в супермаркетах. 
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