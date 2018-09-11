Законопроект о ратификации Пханмунчжомской декларации поступил в Национальное собрание РК

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11 сентября правительство представило в Национальное собрание РК законопроект о ратификации Пханмунчжомской декларации, в которой изложены направления работы по налаживанию межкорейских отношений и развитию сотрудничества. В документе указывается, что для реализации намеченных совместных проектов в следующем году потребуется 418,5 млн долларов. Это на 265 млн долларов больше, чем в этом году. Речь идёт о расходах на модернизацию северокорейских железных и автомобильных дорог, сотрудничество в сельском хозяйстве, проведение встреч разделённых семей, обмен в разных сферах и другие. Указывается, что бюджет рассчитан только на следующий год. Дальнейшие планы могут быть проработаны только после ознакомления с ситуацией в КНДР.