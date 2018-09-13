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Китай и Россия продолжат работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшейся во вторник во Владивостоке встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Как отметил российский президент, совместные усилия по политико-дипломатическому урегулированию ситуации будет приложены в соответствии с российско-китайской "дорожной картой". Он высказался в поддержку шагов, предпринимаемых Югом и Севером Кореи по восстановлению двусторонних отношений и выразил надежду на то, что очередной межкорейский саммит, который состоится в Пхеньяне, будет результативным, а США и КНДР смогут нормализовать отношения. Лидеры Китая и России обменялись мнениями по другим международным и региональным вопросам, обсудили состояние отношений между Пекином и Москвой.