Со сбоями мобильной связи в РК столкнулись 17 млн человек

В течение последних пяти лет около 17 млн человек столкнулись в РК с ущербом, связанным с различными сбоями в сервисе мобильной связи. На это указывают данные, представленные министерством науки и информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что с 2013 года зарегистрировано восемь сбоев со связью и предоставлением интернет-трафика. Все абоненты, столкнувшиеся с неудобствами, получили компенсацию на сумму 63 млн долларов. При этом сбои имелись у всех трёх коммуникационных компаний – SK, KT и LG.