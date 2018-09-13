Гарри Харрис: Дональд Трамп верит, что Ким Чон Ын сдержит обещания

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Дональд Трамп верит в то, что северокорейский лидер Ким Чон Ын исполнит свои обещания, данные в ходе Сингапурского двустороннего саммита. Об этом заявил 11 сентября в своём выступлении на форуме в Сеуле посол США в РК Гарри Харрис. По его словам, после Корейской войны прошло 750 месяцев, а после саммита США и КНДР лишь три. Поэтому сейчас диалог находится на начальной стадии, и нужно время для получения ощутимых результатов. Он отметил, что КНДР демонстрирует положительный настрой, отказавшись от провокационных действий. Гарри Харрис сказал, что сегодня у Пхеньяна есть возможность решить проблему бедности населения, сохраняющуюся 60 лет. Она будет реализована только в том случае, если Ким Чон Ын сдержит данные обещания.