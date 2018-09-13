В РК упразднена возможность введения военного положения

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В РК упразднён план введения в стране военного положения, позволявший армии применять силу для наведения порядка. 11 сентября президент РК Мун Чжэ Ин провёл заседание кабинета министров, на котором был одобрен проект отмены соответствующей системы. Впервые она появилась в РК 68 лет назад. Тогда военные, стоявшие у власти, сделали возможным введение военного положения для собственной безопасности, мотивируя это необходимостью защиты страны от внешних посягательств. Проблема заключалась в том, что власти могли вводить военное положение без согласия парламента, поэтому это средство использовалось для подавления народных выступлений. Конфликт вокруг данной темы начался после того, как стало известно, что во время массовых выступлений в процессе импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе в командовании безопасности и обороны рассматривалась возможность введения военного положения. В министерстве обороны вышеуказанное решение объясняют низкой практичностью мер по применению военной силы во время гражданских выступлений, которые ни разу не применялись за последние 30 лет. Кроме того, указывается, что они не имеют законодательной базы и по многим пунктам нарушают Конституцию.