Владимир Путин: РК – очень важный партнёр России

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РК является важным партнёром России, и в Москве полностью удовлетворены тем, как развиваются отношения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся в среду во Владивостоке встречи с премьер-министром РК Ли Нак Ёном. Российский президент напомнил, что двусторонний товарооборот возрос в минувшем году на 27%, а в первой половине этого года на 8% по сравнению с соответствующими периодами предыдущих годов. В свою очередь, глава южнокорейского правительства передал особый привет от президента страны Мун Чжэ Ина. Он отметил, что глава государства планировал лично принять участие в Восточном экономическом форуме, но прислал вместо себя премьер-министра, поскольку занят подготовкой к межкорейскому саммиту. Ли Нак Ён от имени президента Мун Чжэ Ина выразил благодарность российской стороне за поддержку усилий Сеула по достижению денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе. Он подтвердил приглашение Владимиру Путину посетить РК в самое ближайшее время.