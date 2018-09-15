В РК призывают ужесточить контроль за деятельностью блогеров

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В интернете растёт влияние блогеров, многие из которых не отличаются изысканностью речи и поведения. По данным комитета по вопросам связи и телекоммуникаций РК, с января по август этого года различные меры дисциплинарного наказания принимались 81 раз. Это в три раза больше, чем в прошлом году. К примеру, видео-блогеру BJ Чхольгу было запрещено вести вещание в течение семи дней в наказание за демонстрацию агрессивного поведения и использование ненормативной лексики. BJ Чхольгу имеет свой канал в сервисе Africa TV. Поведение подобных блогеров объясняется стремлением таким образом привлечь как можно больше зрителей. Такой контент распространяется в YouTube и через другие интернет-ресурсы, что оказывает плохое влияние на молодёжь. В этой связи всё чаще звучат призывы ужесточить контроль за деятельностью блогеров.