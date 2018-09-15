Bloomberg: Предстоящий саммит станет проверкой роли Мун Чжэ Ина в качестве моста между КНДР и США

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Предстоящий межкорейский саммит станет очередной проверкой роли Мун Чжэ Ина в качестве моста между КНДР и США, пишет агентство Bloomberg, комментируя поездку южнокорейского президента в Пхеньян. Указывается, что на этот раз перед Мун Чжэ Ином стоит непростая задача по поиску возможности улучшения условий обсуждения ядерного вопроса между КНДР и США в целях повышения шансов на подписание в этом году мирного договора. Подобную позицию выражает также и Associated Press, указывая, что Мун Чжэ Ину предстоит активизировать диалог Пхеньяна и Вашингтона.