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В мире

Генерал Роберт Абрамс станет новым командующим войсками США в РК

Write: 2018-09-17 11:34:56Update: 2018-09-17 13:37:40

Генерал Роберт Абрамс станет новым командующим войсками США в РК

Photo : KBS News

Генерал Роберт Абрамс, который в настоящее время занимает должность командующего сухопутными силами США, предложен на пост командующего американскими войсками на Корейском полуострове. Слушания по его кандидатуре в сенатском комитете по делам вооружённых сил назначены на 25 сентября. Если сенаторы утвердят его кандидатуру, то Роберт Абрамс сменит генерала Винсента Брукса, который с августа 2016 года является командующим американскими войсками на Корейском  полуострове, одновременно занимая должности командующего силами ООН и главы объединённого командования войсками РК и США. 
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