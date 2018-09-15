Генерал Роберт Абрамс станет новым командующим войсками США в РК

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Генерал Роберт Абрамс, который в настоящее время занимает должность командующего сухопутными силами США, предложен на пост командующего американскими войсками на Корейском полуострове. Слушания по его кандидатуре в сенатском комитете по делам вооружённых сил назначены на 25 сентября. Если сенаторы утвердят его кандидатуру, то Роберт Абрамс сменит генерала Винсента Брукса, который с августа 2016 года является командующим американскими войсками на Корейском полуострове, одновременно занимая должности командующего силами ООН и главы объединённого командования войсками РК и США.