Южнокорейский экспорт в сфере информационных технологий вырос на 15,5%

Photo : YONHAP News

Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий увеличился в августе на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 20 млрд 190 млн долларов. Об этом сообщили 17 сентября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Показатель превысил отметку в 20 млрд долларов впервые с 1996 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Предыдущий рекорд был отмечен в сентябре прошлого года – 19 млрд 250 млн долларов. Экспорт полупроводников вырос на 30,4%, составив 11,6 млрд долларов. Поставки мобильных телефонов сократились на 19,7% до 1 млрд 300 млн долларов. Снижение в данном сегменте фиксируется впервые с апреля этого года. Более чем на 20% выросли поставки в Китай, Вьетнам и ЕС, а в США и Японию сократились. Импорт вырос на 0,4%, составив 8 млрд 650 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса в сфере информационно-коммуникационных технологий составил 11,5 млрд долларов.