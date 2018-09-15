РК и КНР готовятся к очередному заседанию комитета по вопросам рыболовства

С 18 по 20 сентября в Гуанчжоу состоится первая рабочая встреча представителей РК и КНР по подготовке к 18-му заседанию Совместного комитета по вопросам рыболовства. Об этом сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства. Южнокорейскую делегацию возглавляет начальник отдела политики по международному рыболовству Ян Дон Оп. Заседания комитета проводится ежегодно с 2001 года. Стороны обсуждают такие вопросы как объёмы и условия ловли рыбы, меры по соблюдению установленных правил, а также по охране морских биоресурсов.