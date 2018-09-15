Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь упал

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 53,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 10 по 14 сентября среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 0,4% ниже по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 41,7% опрошенных - на 1,2% больше. Воздержались от ответа 5,2%. Эксперты указывают, что после известий о предстоящем в Пхеньяне межкорейском саммите уровень поддержки президента слегка подрос, но затем вновь пошёл вниз. Снижение связывают с шумом вокруг налогов, начавшемся после объявления новых мер по стабилизации рынка недвижимости. Кроме того, влияние оказали протесты оппозиции и части общественности относительно политики роста за счёт увеличения доходов населения. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,5% опрошенных. Партию Свободная Корея поддерживают 20,9%, партию Справедливости 10,4%, партию Справедливого будущего – 6,9%, партию Демократии и мира – 2,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.