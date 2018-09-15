Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Гражданские организации желают успешного проведения саммита Юга и Севера в Пхеньяне

Write: 2018-09-17 14:29:04Update: 2018-09-17 15:36:25

Гражданские организации желают успешного проведения саммита Юга и Севера в Пхеньяне

Photo : YONHAP News

17 сентября Гражданское собрание мира и другие неправительственные организации провели на площади Кванхвамун в Сеуле пресс-конференцию, на которой выразили надежду на то, что межкорейский саммит в Пхеньне  будет успешным. Представители организаций заявили, что саммит станет большим шагом к миру и воссоединению. Они подчеркнули, что огромный смысл имеет сам факт проведения трёх встреч лидеров Юга и Севера в этом году. Был озвучен призыв к Мун Чжэ Ину уговорить глав США и КНДР провести второй двухсторонний саммит. 
Список

Рекомендуем