Гражданские организации желают успешного проведения саммита Юга и Севера в Пхеньяне

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17 сентября Гражданское собрание мира и другие неправительственные организации провели на площади Кванхвамун в Сеуле пресс-конференцию, на которой выразили надежду на то, что межкорейский саммит в Пхеньне будет успешным. Представители организаций заявили, что саммит станет большим шагом к миру и воссоединению. Они подчеркнули, что огромный смысл имеет сам факт проведения трёх встреч лидеров Юга и Севера в этом году. Был озвучен призыв к Мун Чжэ Ину уговорить глав США и КНДР провести второй двухсторонний саммит.