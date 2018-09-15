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В РК разгораются споры вокруг иностранных беженцев. Они начались с прибытия на остров Чечжудо пятисот граждан Йемена, которые подали заявки на получение статуса беженцев. С конца июня началось рассмотрение заявок, и 23 человека получили разрешение временно остаться в стране. Это семьи с маленькими детьми, беременные женщины, несовершеннолетние и люди, имеющие проблемы со здоровьем. Они могут находиться в РК в течение года с возможностью продления срока пребывания исходя из ситуации на родине. В настоящий момент 440 йеменцев прошли процедуру проверки. РК присоединилась к международной конвенции о статусе беженцев лишь в 1992 году, а закон о беженцах вступил в силу в январе 2013 года. За период с 1994 по конец мая этого года 20.361 человек подали заявки на получение статуса беженца в РК. Одобрено лишь 839 заявок или 4,1% их количества. Среднемировой показатель составляет 38%.