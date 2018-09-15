Определено время испытания новой ракеты-носителя «Нурихо»

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В период с 25 по 31 сентября состоится испытательный запуск ракеты-носителя «Нурихо» с жидкостным двигателем. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, время запуска было определено с учётом наиболее оптимальных условий для этого. Указывается, что международные профильные организации и заинтересованные страны будут уведомлены о плане испытаний. Если всё пройдёт по плану, то пуск состоится 25 октября. Планируется проверить работоспособность 75-тонного двигателя в реальных условиях, прочность конструкции, стабильность управления и другие системы. После запуска, который состоится в Космическом центре Наро уезда Кохын-гун провинции Чолла-Намдо, ракета-носитель проведёт в полете около 10 минут.