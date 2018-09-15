Передача Music Bank провела концерт К-РОР в Берлине

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15 сентября музыкальная передача телерадиокомпании KBS Music Bank провела концерт во Дворце спорта имени Макса Шмелинга в Берлине. Многочисленные фанаты К-РОР смогли увидеть своих кумиров - группы ЕХО, Warner One, Shiny Taemin, Stray Kids и других. Music Bank приехала в Европу впервые после 2012 года, когда подобное мероприятие проводилось во Франции. Фанаты тепло приняли гостей из РК, которые показали шоу на высочайшем уровне. Когда звучала песня «Ветер перемен», являющаяся одним из символов единства Востока и Запада, чувствовалось единство РК и Германии. Это уже 13-я по счёту зарубежная поездка KBS Music Bank с 2011 года, когда первый концерт К-РОР был организован в Токио.