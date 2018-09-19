Кан Гён Хва и Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг КНДР

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16 и 17 сентября министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили в телефонных разговорах ситуацию перед межкорейским саммитом в Пхеньяне. Об этом сообщила в понедельник представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. Стороны договорились поддерживать тесные контакты по вопросам денуклеаризации КНДР и межкорейского сотрудничества. Они также подтвердили важность давления на Север до тех пор, пока не будет достигнута единая цель - полная и необратимая денуклеаризация. В МИД РК отметили, что в ходе телефонных переговоров Кан Гён Хва и Майкл Помпео обменялись мнениям по состоянию готовности РК к межкорейскому саммиту отношениям между Югом и Севером.