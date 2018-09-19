В рамках саммита в Пхеньяна будет обсуждаться межкорейское экономическое сотрудничество

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Отправной точкой в обсуждении межкорейского экономического сотрудничества на саммите в Пхеньяне является тема Пханмунчжомской декларации. Ранее Юг и Север уже договорились о соединении сети железных и автомобильных дорог и модернизации их северокорейской части. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение вопросов сотрудничества в области транспорта, и к нему присоединятся главы компаний Hyundai Rotem, Hyundai Engineering and Construction, SK Telecom. Возможно, будут затронуты вопросы возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и совместной разработки природных ресурсов. Есть предположения о возможных трудностях в обсуждении реальных проектов межкорейского сотрудничества, учитывая международные санкции в отношении КНДР.