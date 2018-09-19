10 октября состоится Сеульский международный фестиваль фейерверков

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6 октября в сеульском районе Ёыйдо состоится очередной Сеульский международный фестиваль фейерверков. Об этом 17 сентября сообщили в компании Hanhwa, которая выступает организатором мероприятия. Фестиваль будет проходить с 13:00 до 21:30. Впервые фестиваль фейерверков начал проводиться в 2000 году. В этом году красочное шоу устроят команды пиротехников из РК, Испании и Канады. Оно будет проходить с 19:00 до 20.40. На этот раз для тех, кто придёт пораньше, с 15:20 трижды будет организован двухминутный фейерверк, который прекрасно видно в дневное время.