РК и Вьетнам сотрудничают в вопросе оказания помощи здравоохранению в КНДР

17 сентября в Сеуле открылся международный симпозиум на тему «План эффективной поддержки развития сферы медицинских услуг в КНДР». Организатором мероприятия выступает Национальная корпорация медицинского страхования. В нём приняли участие южнокорейские эксперты в сфере здравоохранения, а также действующие и бывшие госслужащие в данной сфере из Вьетнама. Стороны рассмотрели изменения в системе медицинских услуг Вьетнама, произошедшие во время реформ 1980-х. На основе опыта двух стран эксперты обсудили план возможного развития структуры медицинских услуг в КНДР, а также возможность сотрудничества в этом вопросе.