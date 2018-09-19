Политические партии РК возлагают надежды на успех саммита в Пхеньяне

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Политические партии РК выразили надежды на успех межкорейского саммита в Пхеньяне. Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан перед вылетом в Пхеньян заявил, что на саммите может быть затронут вопрос о ядерной программе КНДР и объявлении об окончании войны. По его словам, можно ожидать прогресса в деле налаживания мира на Корейском полуострове. Как заявил председатель партии Демократии и мира Чон Дон Ён, важное значение имеет то, что в ходе нынешнего саммита РК выступает в качестве посредника в диалоге между КНДР и США. Представитель партии Справедливости выразил надежду на то, что саммит в Пхеньяне станет толчком к проведению второй встречи лидеров КНДР и США, а также внесёт вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и заключение мирного договора. Представитель партии Свободная Корея заявил, что саммит будет иметь смысл в случае представления реальной «дорожной карты» денуклеаризации, либо если Ким Чон Ын открыто заявит об отказе от ядерного оружия. В партии Справедливое будущее заявили, что, если на этот раз стороны не «развяжут узел денуклеаризации», то саммит станет лишь экскурсией по Пхеньяну. Между тем, 18 сентября в Пхеньяне состоится встреча председателей трёх южнокорейских парий и председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама. Стороны намерены обсудить вопросы двусторонних обменов и организ0ации встречи представителей парламентов Юга и Севера.