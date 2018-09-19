В праздник Чхусок на дорогах ожидается напряжённая ситуация

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24 сентября в РК отмечается осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Традиционно в выходные по случаю этого события миллионы корейцев отправляются из крупных городов на малую родину. По прогнозам министерства сухопутных территорий и транспорта, наибольшая загруженность дорог придётся на 23 сентября. Это связано с тем, что в это время на малую родину намерены выехать около 26,7% корейцев, решивших навестить близких в регионах. Дороги в обратном направлении из регионов в Сеул, как ожидается, будут загружены во второй половине дня 24 сентября. Такая ситуация продолжится до второй половины дня 25 сентября. Путь из Сеула до Пусана займёт в среднем шесть часов, а из Сеула до Мокпхо – пять часов. Это почти на два часа меньше, чем в прошлом году.