В РК в эксплуатацию введён крупнейший в стране корабль материального обеспечения

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18 сентября в порту Пусана прошла церемония введения в эксплуатацию крупнейшего в РК боевого корабля материального обеспечения водоизмещением 10 тыс. тонн «Соян» (АОЕ-II). Строительством корабля занималась компания Hyundai Heavy Industries. На воду «Соян» был спущен 29 ноября 2016 года. Численность экипажа составляет 140 человек. Длина корабля 190 метров, ширина 25 метров, максимальная скорость 24 узла. Он может перевозить груз до 11 тыс. тонн. Это в 2,3 раза больше, чем у его предшественников. «Соян» - название крупного озера в провинции Канвондо. Корабли материального обеспечения южнокорейских ВМС принято называть именами крупных озёр.