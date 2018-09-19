Мэр Сеула Пак Вон Сун планирует изменить облик столичного метро

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Мэр Сеула Пак Вон Сун озвучил планы по изменению облика столичного метро. Выступая 17 сентября на Международном форуме по решению социальных проблем, он отметил необходимость постепенного ввода запрета на размещение коммерческой рекламы в метро. По его словам, подобная реклама является одним из источников стресса горожан. Пак Вон Сун заявил, что в интересах жителей города решил отказаться от доходов на сумму 3 млн долларов, который приносит реклама. В качестве примера таких перемен была представлена станция Синсольдон. Там размещены картины известной художницы Чхон Гён Чжа, которые имелись в распоряжении мэрии. Пак Вон Сун сказал, что в настоящий момент идёт обсуждение вопроса о полной ликвидации рекламы в метро и об оформлении станций с использованием произведений искусства. К 2022 году количество станций без рекламы планируется довести до сорока.