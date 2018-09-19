США ввели 10-процентные пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары, импортируемые из Китая, на сумму 200 млрд долларов. Пошлины вводятся в действие с 24 сентября. Если Китай примет ответные меры, то будут введены дополнительные пошлины на товары стоимостью 267 млрд долларов. Об этом сообщили в понедельник в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство дефицитом в торговле с Китаем, и 15 июня было объявлено о введении 25-процентных пошлин на китайские товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями, вступив в силу 6 июля и 23 августа. Китайские власти в ответ вводили пошлины на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, официальный Пекин выразил протест США и инициировал разбирательство в ВТО.