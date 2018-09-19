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В мире

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко побывает в РК в начале октября

Write: 2018-09-18 16:34:50Update: 2018-09-18 16:35:50

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко побывает в РК в начале октября

Photo : YONHAP News

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посетить  РК с официальным визитом в начале октября. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24». Отметив важность идущего в настоящее время интенсивного межкорейского диалога, Матвиенко выразила уверенность в том, что в таких переговорах должны участвовать парламенты обеих стран. По её словам, с этим согласны руководители северокорейского парламента, которые высказывают  заинтересованность в переговорах с южнокорейским парламентом. В начале сентября Валентина Матвиенко побывала в Пхеньяне, где приняла участие в торжествах по случаю 70-летия образования КНДР. 
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