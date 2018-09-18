Лидеры Юга и Севера Кореи провели первый раунд переговоров

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Президент РК Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провели во вторник в Пхеньяне первый раунд двусторонних переговоров, основной темой которых является денуклеаризация Корейского полуострова. Третий с начала года межкорейский саммит начался в 15:45 по местному времени в здании Центрального комитета ТПК. Мун Чжэ Ин стал первым зарубежным гостем, которого северокорейский лидер принимает в этом здании. В переговорах также принимали участие начальник отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. Северокорейскую сторону, наряду с Ким Чон Ыном, представляли заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и сестра лидера КНДР, заместитель заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Первый день саммита завершился приветственным ужином. Второй раунд переговоров лидеров Юга и Севера состоится в среду. В зависимости от результатов переговоров их участники могут провести итоговую совместную пресс-конференцию. Возвращение южнокорейского лидера в Сеул запланировано на первую половину дня в четверг. Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян в 9:49 утра во вторник. У трапа самолёта южнокорейского лидера и его супругу Ким Чжон Сук встречали председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын с супругой Ли Соль Чжу, председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, сестра лидера КНДР, заместитель заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. В аэропорту и по пути следования президентского кортежа в резиденцию южнокорейского лидера приветствовали жители Пхеньяна с цветами, флагами КНДР и Корейского полуострова.