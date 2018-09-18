В Пхеньяне проходит второй раунд межкорейского саммита

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Президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын проводят в среду в Пхеньяне второй, заключительный раунд третьего с начала года межкорейского саммита. Он посвящён, главным образом, преодолению тупиковой ситуации на переговорах о денуклеаризации между КНДР и США. В ходе состоявшегося во вторник первого раунда Ким Чон Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за посредничество в организации американо-северокорейского саммита. В свою очередь, Мун Чжэ Ин напомнил о той большой ответственности, которую он и северокорейский лидер несут перед корейской нацией и всем миром. Он выразил пожелание, чтобы результаты саммита стали подарком для всего 80-миллионного корейского народа на осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Как сообщил в среду утром на брифинге представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан, пока сложно сказать, будет ли заключено соглашение между лидерами Юга и Севера. Объявление результатов саммита планируется, но точное время неизвестно. Если будет принято решение о проведении совместной пресс-конференции, она будет транслироваться в прямом эфире.