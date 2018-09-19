Китай введёт новые пошлины в отношении США

Китайские власти объявили о планах ввести 5-10-процентные пошлины на импорт американских товаров объёмом 60 млрд долларов. Это решение является ответом на недавние меры президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая стоимостью 200 млрд долларов. Новые пошлины обеих стран начнут действовать с 24 сентября. При этом, как заявили в Пекине, если США повысят пошлины до 25%, то Китай ответит аналогичными мерами. Дональд Трамп заявил, что Китай построил свою страну на деньги, в огромном объёме поступавшие из США. Министр торговли США Уилбeр Росс в свою очередь заявил, что импорт китайских товаров в США в четыре раза превышает американский экспорт в эту страну. Поэтому в торговой войне Китаю нечего противопоставить давлению США. Эксперты предполагают, что американские власти могут начать новое противостояние уже в сфере валютного курса. Между тем, стороны оставляют возможность для диалога, без которого данный конфликт не разрешится.