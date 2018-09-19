Госдепартамент США: Саммит в Пхеньяне это шанс для Ким Чон Ына

Photo : YONHAP News

18 сентября в госдепартаменте США прокомментировали ход третьего в этом году межкорейского саммита. Представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что нынешнее мероприятие является шансом для Ким Чон Ына дать обещание о денуклеаризации. Она сказала, что США надеются увидеть по итогам переговоров реальные меры, направленные на достижение денуклеаризации КНДР. Американское правительство внимательно следит за саммитом. В случае его успешного проведения возможно повышение шансов на организацию очередной поездки госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян, а также второй встречи глав КНДР и США. Между тем, Помпео планирует 27 сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН провести заседание по КНДР.