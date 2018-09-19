В Нью-Йорке открылась 73-я сессия ГА ООН

Photo : YONHAP News

18 сентября в Нью-Йорке начала работу 73-я сессия Генассамблеи ООН. Председательствовать на сессии будет министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. В повестку включены 175 вопросов. В приветственной речи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация должна принять экстренные меры по решению проблемы бедности и конфликтов, обеспечению финансирования проектов по устойчивому развитию, по вопросам поддержания мира и равенства полов. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября. Общие прения с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран-членов ООН пройдут с 25 сентября по 1 октября.