Президент США Дональд Трамп назвал поправки в FTA с РК справедливыми

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поправки в соглашение о свободной торговле с РК являются справедливыми. Он ещё раз подтвердил готовность подписать его в течение 73-ей сессии Генассамблеи ООН. Эту позицию Трамп выразил на пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дуда. В марте РК и США достигли принципиальных договорённостей по соглашению о свободной торговле. В настоящий момент рассматривается возможность подписания исправленного документа двумя президентами в рамках открывшейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН.