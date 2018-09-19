Цены на продукты перед праздником Чхусок выросли

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По мере приближения праздника урожая и поминовения предков Чхусок всё более актуальным становится вопрос о стоимости праздничного стола, который является барометром цен на рынке. По данным Корейской ассоциации женщин-потребителей, представленным 18 сентября, показатель на семью из четырёх человек составил 165 долларов, если продукты закупать на традиционном рынке. Это на 10% выше, чем в прошлом году. Цены в крупных универмагах выросли на 16,7%, составив 234 доллара, а в супермаркетах на 10,2%, достигнув 185 долларов. Столь значительное увеличение эксперты объясняют снижением производительности сельскохозяйственной и животноводческой отраслей из-за сильнейшей засухи и жары.